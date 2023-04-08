



Федеральный судья США заблокировал распространение таблеток для аборта

Техасский федеральный судья приостановил разрешение на назначение и распространение одного из двух препаратов, используемых для медикаментозных абортов в Соединенных Штатах, пишет The Hill.



Судья окружного суда Мэтью Качмарик, назначенный экс-президентом Трампом, дал правительству недельный срок для обжалования решения, прежде чем оно вступит в силу. Позже в пятницу Управление по продовольствию и медикаментам США FDA обжаловало решение в 5-м окружном апелляционном суде.



Также в пятницу окружной судья США Томас Райс, назначенный экс-президентом Обамой, запретил FDA "изменять статус-кво и права, касающиеся доступности "Мифепристона" в 17 штатах и ​​Вашингтоне, заявив, что препарат "слишком жестко регулируется".



Как пишет издание, споры по поводу препарата могут иметь далеко идущие последствия для доступа к абортам по всей стране, а также для полномочий FDA, и дойти до Верховного суда США.



Судья Качмарик принял сторону группы против абортов, подавшей иск, и заявил, что процесс утверждения препарата FDA был "поспешный", что привело к появлению на рынке "опасного лечения". Он добавил, что Управление "нарушило федеральные стандарты", когда впервые одобрило "Мифепристон" 23 года назад.



"Суд не относится легкомысленно к решению FDA. Но тут FDA молчаливо согласилась со своими законными беспокойствами по безопасности – в нарушение своей законной обязанности – на основе явно необоснованных соображений и исследований, не подтвердивших его выводы", – заявил Качмарик, и допустил , что Управление "подверглось политическому давлению" и "намеренно препятствовало" любым обжалованием по одобрению препарата.



Препарат "Мифепристон" в США впервые был одобрен в 2000 году, процесс длился более четырех лет. Его назначают для использования при абортах до 10 недель беременности. Он также используется акушерами-гинекологами для лечения ранних выкидышей.



В ноябре 2022 года консервативная юридическая группа Alliance Defending Freedom ADF подала иск против абортов, в котором, в частности, утверждала, что это средство опасно, а FDA не изучило его достаточно тщательно. Многие ведущие медицинские организации страны, включая Американскую медицинскую ассоциацию и Американский колледж акушеров и гинекологов, заявили, что медикаментозное прерывание беременности безопасно и эффективно.



Вайоминг стал первым штатом США, запретившим использование таблеток для прерывания беременности, что придало импульс растущему давлению консервативных штатов и групп противников абортов по поводу медикаментозного аборта, используемого в большинстве случаев прерывания беременности в Соединенных Штатах.