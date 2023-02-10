



Экс-сотруднику АНБ США грозит смертная казнь за шпионаж на Россию

Бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США из Колорадо-Спрингс грозит смертная казнь. Власти предъявили ему шесть обвинений в шпионаже на Россию. Суд на обвиняемым начнется 11 февраля.



Человек, обвиняемый в продаже американских секретов российскому агенту, завтра предстанет перед федеральным судом.



Джарех Далке попался на продаже американских секретов агенту ФБР под прикрытием. Оплату он хотел получить в криптовалюте. Агенты говорят, что Далке имел доступ к секретным файлам как сотрудник АНБ. Он проработал там всего месяц прошлым летом.



Федеральные агенты задержали Далке в сентябре 2022 года



Согласно материалам дела, Далке сказал агенту под прикрытием, что у него долг в десятки тысяч долларов и продажа американских секретов - это "возможность помочь сбалансировать весы мира, одновременно заботясь о своих собственных потребностях". Но прокуроры утверждают, что экс-сотрудник АНБ симпатизировал России.



Ранее стало известно, что Далке передал тайному агенту выдержки из трех секретных документов. Один был засекречен на уровне "секретно", а два отрывка — на уровне "совершенно секретно".