



Экс-соратник Трампа отбудет наказание за неуважение к Конгрессу

Бывший соратник Дональда Трампа Стивен Бэннон пробудет в заключении четыре месяца за неуважение к американскому Конгрессу.



По данным информационного агентства АР, Он начнет отбывать наказание 1 июля.



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Два года назад Бэннона признали виновным по двум пунктам обвинения из-за его отказа свидетельствовать перед комитетом, расследовавшим штурм Капитолия 6 января 2021 года.



Изначально окружной судья Вашингтона Карл Николс разрешил обвиняемому оставаться на свободе, пока он пытался оспорить решение суда. В мае коллегия из трех судей федерального апелляционного суда подтвердила его обвинения. Теперь Бэннон должен отбыть срок по запросу министерства юстиции.