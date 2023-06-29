Новости » Новости США
Экс-посол США в Израиле возьмется за расширение Соглашений Авраама
29.06.2023 18:10 Алина Груднева

Экс-посол США в Израиле возьмется за расширение Соглашений Авраама

Бывший посол США в Израиле Дан Шапиро займет должность старшего советника по вопросам региональной интеграции в Госдепартаменте.

Об этом объявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

"Шапиро поддержит усилия США углублению и расширению Соглашений Авраама и созданию форума в Негеве", - сказал Блинкен.

В июне глава Госдепа подтверждал информацию о том, что администрация Байдена намерена создать новую должность, на которую и подошел Шапиро, который был послом в 2011-2017 годах.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы