



Джордж Клуни возмутился критикой МУС со стороны администрации Байдена

Голливудский актер возмущен критикой президента США в адрес ордеров МУС против израильских лидеров, над которыми работала его жена Амаль Клуни.



Актер Джордж Клуни обеспокоен тем, что его жена Амаль Клуни может подвергнуться санкциям из-за ее вклада в решение главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана добиваться выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта.



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Клуни высказал свои опасения в телефонном разговоре с советником президента Стивом Ричетти в прошлом месяце, сообщает Washington Post. Оскароносный актер был возмущен тем, что президент США Джо Байден назвал ордера "возмутительными", учитывая работу над ними его жены.



Амаль Клуни объявила на сайте Фонда Клуни за справедливость, что она была одним из экспертов, которым МУС поручил расследовать, совершает ли Израиль военные преступления в своей войне против террористической организации ХАМАСа.



"Мы единогласно пришли к выводу, что есть разумные основания полагать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Израиля Йоав Галант совершили военные преступления и преступления против человечности, включая голод как метод ведения войны, убийство, преследование и истребление", - написала она.



Амаль является известным критиком Израиля на протяжении как минимум десяти лет, и в 2014 году Совет по правам человека ООН предложил ей принять участие в расследовании против еврейского государства, хотя она тогда отказалась от участия.



Незадолго до свадьбы с Джорджем Клуни в 2014 году Амаль заявила: "Я в ужасе от ситуации в оккупированной Газе, особенно от жертв среди гражданского населения, и твердо убеждена, что должно быть проведено независимое расследование и привлечение к ответственности за совершенные преступления".



На этой неделе Палата представителей Конгресса США приняла Закон о противодействии незаконным судам - законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении должностных лиц МУС, участвовавших в кампании по выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта.

