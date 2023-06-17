



Дороги в Неваде покрыты огромным количеством сверчков

В социальных сетях распространяются видео из шести округов штата Невада в США, на которых миллионы мормонских сверчков покрывают дороги и здания.

Пользователи, публикуя фото и видео, окрестили это явление "чумой", пишет The Guardian.



Сообщается, что в связи с нашествием сверчков местной больнице пришлось использовать метлы и листоструи, чтобы освободить путь пациентам к зданию.



По словам энтомолога, насекомые делают дороги опасными, когда их большое количество раздавливается.



"Их сбивают, двое или трое подползают и едят его. Их сбивают, и дороги могут покрыться сверчками, стать скользкими. Самой большой проблемой являются грозы. Если на раздавленных насекомых попадет немного воды, дороги станут скользкими. У нас было много аварий, вызванных сверчками", – сказал энтомолог Департамента сельского хозяйства Невады Джефф Найт.



Он добавил: "Стая сверчков в Элко в Неваде, вероятно, занимает тысячу акров, и у нас были стаи даже больше. Вероятно, засуха побудила их к вылуплению.



Как только они это делают, они получают преимущество, поэтому их популяции увеличиваются в течение нескольких лет, а затем падают".



Энтомолог отметил, что в последние несколько лет большое количество сверчков перемещается через Элко и другие города. Они не обязательно мигрируют из одного конкретного места в другое, как это делают бабочки.



"Плотность населения побуждает их думать: "Нас здесь слишком много, мы должны начать двигаться", - рассказал он.



По данным Университета Невады, несмотря на свое название, биологически эти насекомые не являются сверчками, а технически большими щитовидными катидидами, которые очень напоминают кузнечиков. Они не летают, а ходят или прыгают.



Летом эти насекомые откладывают яйца, которые зимой лежат в состоянии покоя, а весной вылупляются. В этом году из-за чрезвычайно дождливой зимы их вылупление задержалось. Большое количество насекомых, перемещающихся через Неваду, может оставаться на пике в течение четырех-шести лет, прежде чем их количество будет урегулировано другими насекомыми и хищниками.

