Дональд Трамп призвал узаконить расстрел грабителей
“Если вы грабите магазин, будьте готовы к тому, что вас немедленно застрелят”, - заявил Дональд Трамп.
В эту пятницу бывший президент США выступил на съезде Республиканской партии Калифорнии в Анахайме. В своей речи он обратился к горячей теме - проблеме грабежей магазинов. Такие налеты, как известно, часто переходят в стихийные беспорядки.
Трамп призвал не медля убивать на месте тех, кто покушается на чужое имущество.
Кандидат в президенты США считает, что это решение - единственный способ покончить с невероятным уровнем уличной преступности в штате. “Мы мгновенно прекратим все грабежи и воровство. Очень просто: если вы грабите магазин, будьте полностью готовы к тому, что вас сразу же застрелят, когда вы будете выходить из этого магазина”, - сказал Трамп.
Следует отметить, что аудитория встретила это предложение овациями.
«Если вы грабите магазин, будьте готовы к тому, что вас застрелят» — Дональд Трамп предложил простое и гениальное решение проблемы массовых грабежей в Калифорнии— SVTV NEWS (@svtv_news) September 30, 2023
В эту пятницу бывший президент США выступил на съезде Республиканской партии Калифорнии в Анахайме. В своей речи он… pic.twitter.com/7yqeEPfRXG