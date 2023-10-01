



Дональд Трамп призвал узаконить расстрел грабителей

“Если вы грабите магазин, будьте готовы к тому, что вас немедленно застрелят”, - заявил Дональд Трамп.



В эту пятницу бывший президент США выступил на съезде Республиканской партии Калифорнии в Анахайме. В своей речи он обратился к горячей теме - проблеме грабежей магазинов. Такие налеты, как известно, часто переходят в стихийные беспорядки.



Трамп призвал не медля убивать на месте тех, кто покушается на чужое имущество.



Кандидат в президенты США считает, что это решение - единственный способ покончить с невероятным уровнем уличной преступности в штате. “Мы мгновенно прекратим все грабежи и воровство. Очень просто: если вы грабите магазин, будьте полностью готовы к тому, что вас сразу же застрелят, когда вы будете выходить из этого магазина”, - сказал Трамп.



Следует отметить, что аудитория встретила это предложение овациями.

