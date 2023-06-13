



Дональд Трамп лидирует в опросах после предъявления федерального обвинения

Федеральные уголовные обвинения против Дональда Трампа не изменили отношение американцев к бывшему президенту, показал новый опрос Reuters/Ipsos. Согласно нему, Трамп сохраняет лидерство в гонке за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.



Опрос показал, что 62% респондентов, в том числе 91% демократов и 35% республиканцев, считают правдоподобным, что Трамп незаконно хранил секретные документы в своем доме в Флорида. Но при этом 81% республиканцев заявили, что обвинения против него политически мотивированы.



Около 43% участников, идентифицирующих себя республиканцами, заявили, что Трамп – их предпочтительный кандидат, по сравнению с 22%, которые выбрали бы губернатора Флориды Рона ДеСантиса. Остальная часть республиканского поля, включая бывшего вице-президента Майка Пенса, выдвинувшего свою кандидатуру на прошлой неделе, имела уровень поддержки, выражающийся однозначным числом.



В опросе Reuters/Ipsos только 20% республиканцев считают, что к Байдену и Трампу относятся справедливо, по сравнению с 77% демократов.



Опрос включал ответы 1005 американцев и имеел интервал достоверности в 4 процентных пункта для всех американцев избирательного возраста и 6-7 процентных пунктов для республиканцев.