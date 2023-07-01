



Disney обвиняют в систематически меньших выплатах женщинам, чем мужчинам

Одна из крупнейших корпораций индустрии развлечений в мире, The Walt Disney Company обвиняется в систематической недоплате женщинам в Калифорнии. В судебном иске отмечено, что женщины-сотрудницы компании в штате зарабатывали на 150 миллионов долларов меньше, чем их коллеги-мужчины, в течение восьми лет. Об этом пишет Reuters.



Групповой иск охватывает около 12500 нынешних или бывших штатных сотрудниц Disney. Анализ кадровых данных компании с апреля 2015 по декабрь 2022 показал, что женщины-работники Disney получали примерно на 2% меньше, чем мужчины. Его провел Дэвид Ноймарк, профессор университета Калифорнии в Ирвайне и экономист по труду.



Disney отрицает эти выводы.



"Утверждение истцов о якобы разнице в оплате труда между женщинами и мужчинами просто ложно, что мы продемонстрируем во время судебного разбирательства", – сказала Шона М. Свонсон, помощник главного юрисконсульта и руководитель отдела трудового законодательства Disney.



Первый иск был подан ЛаРондой Расмуссен в 2019 году после того, как она узнала, что шесть мужчин на одинаковой должности с ней зарабатывали гораздо больше, включая одного недавно наемного работника с меньшим опытом, но на на 20 000 долларов большим заработком. Остальные сотрудницы Disney присоединились к иску.



"Несколько названных истцов, они любят бренд Disney, они просто хотят, чтобы им платили честно", – сказала Лори Андрус, адвокат истцов.

Низкая оплата труда женщин в Калифорнии нарушает закон штата о равной оплате труда и закон о справедливом трудоустройстве и жилье.