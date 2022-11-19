



Директор ФБР: американские евреи находятся под угрозой

Американские евреи находятся под угрозой на фоне беспрецедентного роста уровня антисемитизма в США.

Такое заявление сделал директор ФБР Кристофер Рэй.

По его словам, еврейская община в США отчаянно нуждается в поддержке со стороны ФБР.

"Антисемитизм и возникающее из него насилие — это постоянный и актуальный факт", — сказал Рэй.

По его словам, около 63% преступлений на почве религиозной ненависти были мотивированы антисемитизмом.

"Это сообщество заслуживает и отчаянно нуждается в нашей поддержке, потому что его бьют со всех сторон", — отметил Рэй.

Он добавил, что уровень борьбы с угрозами преступлений на почве ненависти и внутреннего терроризма, связанными с антисемитизмом, был повышен до национального приоритета.