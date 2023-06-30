Ядерная война между США и РФ: как это может быть. Жуткое видео
Учёные смоделировали ядерную войну между США и Россией. Видео опубликовал Time.
Поднятые в атмосферу черный пепел и дым на срок до десяти лет закрывают планету от солнечного тепла. Более 5 миллиардов человек могут погибнуть от взрывов, радиации и голода.
"Мы, очевидно, не знаем, сколько людей переживет ядерную войну. Но если все даже отдаленно так плохо, как предсказывает это исследование, в ней не будет победителей, будут только проигравшие", - говорится в материале журналистов.