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Ядерная война между США и РФ: как это может быть. Жуткое видео
30.06.2023 10:52 Раиса Вовк

Ядерная война между США и РФ: как это может быть. Жуткое видео

Учёные смоделировали ядерную войну между США и Россией. Видео опубликовал Time.

Поднятые в атмосферу черный пепел и дым на срок до десяти лет закрывают планету от солнечного тепла. Более 5 миллиардов человек могут погибнуть от взрывов, радиации и голода.

"Мы, очевидно, не знаем, сколько людей переживет ядерную войну. Но если все даже отдаленно так плохо, как предсказывает это исследование, в ней не будет победителей, будут только проигравшие", - говорится в материале журналистов. 
 

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