



Что американские евреи думают об Израиле, абортах и ​​Трампе? – опрос

Избиратели-евреи в подавляющем большинстве поддерживают президента США Джо Байдена, а не кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, говорится в недавно опубликованном общенациональном опросе, проведенном среди еврейских избирателей в США.



В ходе опроса были собраны данные от 800 избирателей, называющих себя евреями, и собрана информация о том, как избиратели-евреи относятся к вопросам, касающимся демократии, абортов и оружия.



Группа респондентов состояла из 49% мужчин, 50% женщин и 1%, идентифицировавших себя как другой пол. 37% участников назвали себя реформистами, 17% – консерваторами, 9% – ортодоксами, 31% – неконфессиональными и 2% – реконструктивистами.



Были заметные различия в том, как евреи разных конфессий оценивали приоритет проблемы. Реформисты, консерваторы и не принадлежащие к какой-либо конфессии, были больше всего озабочены будущим демократии. Ортодоксальные евреи больше всего озабочены инфляцией и экономикой и редко считали оружие и доступ к абортам приоритетными вопросами. Во всех группах лимит государственного долга был оценен как вопрос наименьшей важности.



67% участников выразили поддержку президенту США Джо Байдену. 19% участников поддержали кандидата в президенты Дональда Трампа, при этом 80% активно не одобряли Трампа. В итоге 72% заявили, что проголосуют за Байдена, 22% – за Трампа и 7% не уверены, за кого проголосуют.



Ультраортодоксальные респонденты продемонстрировали наибольшую поддержку Дональда Трампа – 76% потенциальных избирателей Трампа назвали себя харедим. Среди них также самая низкая поддержка Байдена – только 12% заявили, что проголосуют за него на выборах.



Реформисты и неконфессиональные участники опроса продемонстрировали самый низкий уровень поддержки Трампа – только 13% и 16% соответственно заявили, что будут голосовать за Трампа. Эти группы показали наибольшую поддержку Байдена – избиратели-реформисты составляли 75% потенциальных избирателей Байдена, а неконфессиональные – 73%. Мужчины также чаще голосовали за Трампа – 27% по сравнению с 16% женщин.





72% респондентов говорят об эмоциональной привязанности к государству Израиль. В разбивке по конкретным конфессиям 95% евреев-консерваторов чувствовали эмоциональную привязанность к Израилю, 87% ортодоксальных евреев, 75% евреев-реформистов и 52% внеконфессиональных евреев.



Что касается руководства Израиля, то 62% участников заявили, что неблагоприятно воспринимают премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Из тех, кто был осведомлен о предлагаемой судебной реформе, 61% участников заявили, что, по их мнению, предлагаемая реформа ослабит демократию Израиля. 24% участников считали, что судебная реформа не повлияет на израильскую демократию, а меньшинство в 15% считало, что реформа укрепит израильскую демократию.



88% респондентов выразили мнение, что аборт должен быть законным, еще 80% участников были обеспокоены тем, что женщины больше не имеют конституционного права на аборт. 97% реформистов считали, что аборты должны быть законными, в то время как только 30% харедим считали так же.