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Бойня в супермаркете Буффало: стрелок признал себя виновным
28.11.2022 19:07 Алина Груднева

Бойня в супермаркете Буффало: стрелок признал себя виновным

Убийца 10 человек в супермаркете Tops Friendly в районе Кингсли города Буффало признал себя виновным.

 
Напомним, речь идет о массовом расстреле посетителей и сотрудников магазина, совершенном в мае 2022 года. Большая часть убитых и пострадавших была афроамериканцами.
 
19-летний Пэйтон Гендрон признал себя виновным по всем пунктам обвинения в убийстве и в терроризме на почве ненависти. 
 
Ему будет грозить пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

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