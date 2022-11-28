



Бойня в супермаркете Буффало: стрелок признал себя виновным

Убийца 10 человек в супермаркете Tops Friendly в районе Кингсли города Буффало признал себя виновным.

Напомним, речь идет о массовом расстреле посетителей и сотрудников магазина, совершенном в мае 2022 года. Большая часть убитых и пострадавших была афроамериканцами.

19-летний Пэйтон Гендрон признал себя виновным по всем пунктам обвинения в убийстве и в терроризме на почве ненависти.

Ему будет грозить пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.