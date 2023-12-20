



Блинкен: Путин проиграл войну

Украинцы сумели сделать невозможное на поле боя, несмотря на то, что этот год был очень тяжелым.



Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив, что Украине приходится противостоять против одной из самых больших армий мира.



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"Путин уже проиграл в войне с Украиной, так как не добился своей основной цели – стереть Украину с лица земли и поглотить ее Россией", - сказал Блинкен.



По его словам, Украине необходимо помочь пережить зиму, весну и следующее лето. Он отметил, что Вашингтон имеет четкий план будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения средств на текущем уровне.



"Мы сделали реальную инвестицию в будущее Украины, не имеет смысла отказываться от нее сейчас, когда мы сделали для нее так много", - отметил он.