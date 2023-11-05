



Блинкен послал четкий сигнал всем, кто угрожает войскам США

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег проиранские силы, угрожающие американским военным на Ближнем Востоке.



Соответствующее заявление он сделал, находясь с визитом в Ираке, откуда комментирует участившиеся атаки на американские базы.



"Очень важно послать четкий сигнал всем, кто может попытаться воспользоваться конфликтом в Газе, чтобы угрожать нашему личному составу здесь в Ираке или где-либо еще в регионе. Не делайте этого", - сказал Блинкен.



По словам главы Госдепа, он четко дал понять, что атаки и угрозы от боевиков, связанных с Ираном, являются абсолютно неприемлемыми.



"Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но сделаем все необходимое для защиты наших людей", - предупредил он.