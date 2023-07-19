



Берни Сандерс объяснил, почему не слушал Герцога

Американский сенатор Берни Сандерс, постоянно критикующий израильское правительство, присоединился к бойкоту выступления президента Ицхака Герцога перед Конгрессом.



Он объяснил, что не слушал выступление, поскольку против правительства Биньямина Нетаниягу.



"Ни для кого не секрет, что я выступаю решительно против политики правого антипалестинского правительства Израиля. Мы предоставляем им помощь в размере 3,8 млрд долларов. У нас есть право требовать, чтобы они уважали права человека", - сказал Сандерс.



На выступлении также отсутствовали Рашида Тлаиб, Ильхан Омар, Нидия Веласкес, Джамаал Боуман, Александрия Окасио-Кортез и Кори Буш.