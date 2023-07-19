



Выступление Герцога в Конгрессе: тезисы

Президент Ицхак Герцог начал свое обращение к Конгрессу по случаю 75-летия Израиля, вспомнив о времени, когда жил в Нью-Йорке.



По словам главы государства, именно там он обнаружил всю глубину связи, сложившейся между двумя странами.



"Как глубоко наши истории дополняют друг друга. Как далеко мы все вместе зашли", — отметил Герцог.



Обращаясь к спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти, он отметил, что его обращение к Кнессету, с которым тот выступил в мае, является "большой честью для израильского народа".



"Ваше искреннее выражение дружбы от имени США действительно нашло отклик в сердцах израильтян", — отметил Герцог.



Президент Израиля также поблагодарил вице-президента США Камалу Харрис: "Ваши слова на приеме в честь Дня независимости в посольстве Израиля несколько недель назад отражают как вашу, так и президента Байдена многолетнюю железную дружбу с Израилем".



Также он выразил благодарность бывшему спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, сенатору Чаку Шумеру и лидеру меньшинства в Сенате Митчу МакКоннеллу, а также лидеру меньшинства в Палате представителей Хакиму Джеффрису.



"Моя душа переполнена гордостью и радостью. Народ Израиля бесконечно благодарен за исполнение обещаний и за дружбу, которую мы установили", - добавил он.





Выступление президента Израиля перед Конгрессом - тезисы



Израиль - демократия



"Несмотря ни на что, еврейский народ вернулся и построил дом, который стал прекрасной израильской демократией. Это - земля, которая приветствовала сбор изгнанников из ста разных стран. Земля, которая стала нацией стартапов", - сказал он.



Иранская угроза



"Иран не стремится использовать ядерную энергию в мирных целях. Иран развивает свой ядерный потенциал, который представляет угрозу стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами. Мир не может оставаться равнодушным к призыву иранского режима стереть Израиль с лица земли. Государство Израиль полно решимости не допустить, чтобы Иран мог получить ядерное оружие", - напомнил он.



Соглашения Авраама



"Это мир, основанный на доверии, надежде и процветании. Настоящий переломный момент. Каждому из этих исторических соглашений, изменивших траекторию Ближнего Востока, способствовал наш лучший друг Соединенные Штаты Америки", - сказал он.



Герцог назвал Саудовскую Аравию ведущей страной в ближневосточном регионе и мусульманском мире, поблагодарив Вашингтон за работу над попыткой достичь нормализации Эр-Рияда с Израилем.



Правовая реформа



"Я хорошо осведомлен о несовершенстве израильской демократии и осознаю вопросы, заданные нашими лучшими друзьями. Важнейшие дебаты в Израиле являются болезненными и глубоко нервируют, потому что они выявляют трещины. Как нация, мы должны найти способ поговорить друг с другом, сколько бы времени это ни заняло. Как глава государства я буду продолжать делать все для достижения широкого консенсуса, а также для сохранения и защиты демократического Государства Израиль", - подчеркнул он.

