



Герцог: Израиль стал прекрасной демократической страной

Президент Ицхак Герцог, выступая перед Конгрессом, рассказал о демократии и судебной системе в Израиле.



Он вспомнил, что в 1949 году тогдашний президент США Гарри Трумэн стал первым мировым лидером, кто официально признал Государство Израиль.



"Несмотря ни на что, еврейский народ вернулся и построил дом, который стал прекрасной израильской демократией. Это - земля, которая приветствовала сбор изгнанников из ста разных стран. Земля, которая стала нацией стартапов", - сказал он.



По словам Герцога, Израиль, несмотря на все разногласия, гордится своей демократией, а также защитой меньшинств, прав человека и гражданских свобод.



"Демократией, охраняемой Кнессетом, БАГАЦем и независимой судебной системой", - добавил он.



Герцог подчеркнул, что Израиль является государством, основанным на полном равенстве социальных и политических прав для всех жителей, независимо от религии, расы или пола.