



Герцог: дебаты о правовой реформе сильно нервируют

Президент Ицхак Герцог, выступая перед Конгрессом, отдельно прокомментировал правовую реформу, из-за которой в Израиле продолжаются протесты.



По его словам, продолжающаяся борьба из-за судебной системы является "ярчайшей данью стойкости израильской демократии".



"Наша демократия всегда основывалась на свободных и справедливых выборах, на уважении выбора народа, на защите прав меньшинств, на защите человеческих и гражданских свобод, а также на сильной и независимой судебной системе", - подчеркнул он.



По словам Герцога, демократия находит свое отражение в массовых протестах против правовой реформы.



"Я хорошо осведомлен о несовершенстве израильской демократии и осознаю вопросы, заданные нашими лучшими друзьями. Важнейшие дебаты в Израиле являются болезненными и глубоко нервируют, потому что они выявляют трещины", - подчеркнул он.



Герцог добавил, что испытывает "большое доверие" к израильской демократии.



"Как нация, мы должны найти способ поговорить друг с другом, сколько бы времени это ни заняло. Как глава государства я буду продолжать делать все для достижения широкого консенсуса, а также для сохранения и защиты демократического Государства Израиль", - добавил он.



Президент не исключил, что Израиль и США неизбежно будут расходиться во мнениях по многим вопросам, но будут оставаться семьей.