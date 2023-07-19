Герцог: дебаты о правовой реформе сильно нервируют
Президент Ицхак Герцог, выступая перед Конгрессом, отдельно прокомментировал правовую реформу, из-за которой в Израиле продолжаются протесты.
По его словам, продолжающаяся борьба из-за судебной системы является "ярчайшей данью стойкости израильской демократии".
"Наша демократия всегда основывалась на свободных и справедливых выборах, на уважении выбора народа, на защите прав меньшинств, на защите человеческих и гражданских свобод, а также на сильной и независимой судебной системе", - подчеркнул он.
По словам Герцога, демократия находит свое отражение в массовых протестах против правовой реформы.
"Я хорошо осведомлен о несовершенстве израильской демократии и осознаю вопросы, заданные нашими лучшими друзьями. Важнейшие дебаты в Израиле являются болезненными и глубоко нервируют, потому что они выявляют трещины", - подчеркнул он.
Герцог добавил, что испытывает "большое доверие" к израильской демократии.
"Как нация, мы должны найти способ поговорить друг с другом, сколько бы времени это ни заняло. Как глава государства я буду продолжать делать все для достижения широкого консенсуса, а также для сохранения и защиты демократического Государства Израиль", - добавил он.
Президент не исключил, что Израиль и США неизбежно будут расходиться во мнениях по многим вопросам, но будут оставаться семьей.