



Президент Израиля: нельзя позволить Ирану стать ядерным государством

Президент Израиля Ицхак Герцог, выступая перед американским Конгрессом, напомнил миру о глобальной угрозе, которую представляет собой Иран.



"Иран не стремится использовать ядерную энергию в мирных целях. Иран развивает свой ядерный потенциал, который представляет угрозу стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами", - напомнил он.



По словам президента Израиля, террор Иран выходит далеко за пределы Ближнего Востока. Герцог напомнил, что Тегеран "подливает масла в губительный огонь и страдания в Украине".



Он добавил, что США и мировое сообщество должны прилагать максимум усилия для того, чтобы не позволить Ирану стать ядерным государством.



"Мир не может оставаться равнодушным к призыву иранского режима стереть Израиль с лица земли. Государство Израиль полно решимости не допустить, чтобы Иран мог получить ядерное оружие", - подчеркнул он.

