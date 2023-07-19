



Герцог: Израиль молится о нормализации с Саудовской Аравией и мире

Президент Ицхак Герцог рассказал о важности Соглашений Авраама и о надежде Израиля на достижение нормализации отношений с Саудовской Аравией.



Соответствующее заявление он сделал, выступая перед американским Конгрессом.



"Это мир, основанный на доверии, надежде и процветании. Настоящий переломный момент. Каждому из этих исторических соглашений, изменивших траекторию Ближнего Востока, способствовал наш лучший друг Соединенные Штаты Америки", - сказал он.



Герцог назвал Саудовскую Аравию ведущей страной в ближневосточном регионе и мусульманском мире, поблагодарив Вашингтон за работу над попыткой достичь нормализации Эр-Рияда с Израилем.



"Мы молимся о том, чтобы этот момент наступил. Это было бы огромным изменением в истории на Ближнем Востоке и в мире в целом", - подчеркнул он.



По словам президента Израиля, он стремится достичь мира между Израилем и палестинцами. Эти слова вызвали в зале аплодисменты. Он напомнил, что израильтяне постоянно становятся жертвами палестинского террора.



"Израильтяне становятся мишенью, когда ждут автобусы, гуляют по набережной, проводят время со своей семьей. В то же время палестинцы радуются успешным терактам, прославляют террористов, а их семьи получают финансовое вознаграждение за каждого израильтянина, на которого они нападают. Это немыслимо. Это моральный позор", - подчеркнул он.