



Белый дом заявил, что "не ожидает никакого прогресса" в ядерной сделке с Ираном

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что США не присоединятся к ядерной сделке с Ираном в ближайшее время, в тот же день в социальных сетях появилась запись президента США Джо Байдена, в которой говорилось, что сделка "мертва".



На телефонном брифинге с журналистами Джон Кирби, пресс-секретарь Совета национальной безопасности, сказал, что "в настоящее время нет никакого прогресса в отношении сделки с Ираном, мы не ожидаем никакого прогресса в ближайшем будущем. Это просто не наша цель".



В записи, сделанной в прошлом месяце, Байден говорит своему стороннику, что, хотя сделка "мертва", он не будет делать никаких официальных заявлений об этом.

