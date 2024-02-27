



Белый дом: США не будут отправлять войска в Украину

Белый дом заявил во вторник, 27 февраля что Соединенные Штаты не будут отправлять войска в Украину, после того как президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку западных войск.



"Президент Байден ясно дал понять, что США не будут отправлять войска воевать в Украину", - говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.



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Байден считает, что "путь к победе" - это принятие Конгрессом заблокированной военной помощи, "чтобы украинские войска имели оружие и боеприпасы, необходимые им для защиты" от российского вторжения, добавила Уотсон.

