



Белый дом рассказал, кто должен решать, когда и о чем говорить с РФ

Решение о мирных переговорах с Российской Федерацией должно приниматься только Украиной, и инициировать их должен Президент Украины Владимир Зеленский.



Такое заявление сделал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.



"Только президент (Украины Владимир – ред.) Зеленский может определить, готов ли и когда он готов вести переговоры, в каком контексте и о чем. Мы считаем, что не может быть переговоров об Украине без Украины", – заявил Кирби.



Таким образом представитель Белого дома прокомментировал публикации с сигналами о том, что украинская сторона при определенных условиях готова вести переговоры с РФ по Крыму.



Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Украины по международным вопросам Андрей Сибига заявил, что Украина не исключает переговоров с Россией по Крыму после того, как украинские военные проведут успешное контрнаступление.



В то же время Киев не пойдет ни на какие территориальные компромиссы, а проведение переговоров по Крыму – это лишь одна возможная опция возвращения полуострова.

