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Белый дом признал крупный провал разведки при выводе войск из Афганистана
07.04.2023 10:03 Евгения Маркова

Белый дом признал крупный провал разведки при выводе войск из Афганистана

Пресс-секретарь Белого дома вчера вечером признал серьезную ошибку разведки в выводе американских войск из Афганистана, что в течение нескольких часов привело к захвату власти в стране талибами и поражению местных сил безопасности, которые США готовили в течение многих месяцев.

Пресс-секретарь Белого дома возложил вину на предыдущего президента Трампа, который достиг договоренностей с талибами и согласился на их условияк условиям, которые потребовали ухода из страны американцев
 

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