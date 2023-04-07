



Белый дом признал крупный провал разведки при выводе войск из Афганистана

Пресс-секретарь Белого дома вчера вечером признал серьезную ошибку разведки в выводе американских войск из Афганистана, что в течение нескольких часов привело к захвату власти в стране талибами и поражению местных сил безопасности, которые США готовили в течение многих месяцев.



Пресс-секретарь Белого дома возложил вину на предыдущего президента Трампа, который достиг договоренностей с талибами и согласился на их условияк условиям, которые потребовали ухода из страны американцев

