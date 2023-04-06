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Белый Дом осудил обстрелы Израиля
06.04.2023 19:25 Алина Груднева

Белый Дом осудил обстрелы Израиля

Вашингтон категорически осуждает массированные обстрелы, которым подвергся Израиль с территории Ливана и Газы.

Об этом сказал представитель Совета нацбезопасности в Белом Доме в комментарии Walla.

"Соединенные Штаты обеспокоены эскалацией и призывают все стороны избегать дальнейшей эскалации", - сказано в сообщении.

В Белом Доме подчеркнули, что, кто бы ни использовал Ливан в качестве базы для запуска ракет по Израилю, подвергает опасности ливанский народ и увеличивает вероятность дестабилизации обстановки в стране.

 

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