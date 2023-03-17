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Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине
17.03.2023 07:45 Mignews.ua | фото: pixabay.com

Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине

В ближайшие дня будет официально будет объявлено о новой военной помощи – США активно работают над новым пакетом, заверяя в том, что Америка будет сохранять решительность в дальнейшем помогать Украине.

Как сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, "в ближайшие дни" мы "увидим еще одно объявление о предоставлении помощи от США".

Он подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Вашингтона "не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы предоставляются".

В этом контексте координатор Совета национальной безопасности Белого дома добавил, что Соединенные Штаты будут сохранять решительность в дальнейшем помогать Украине.

Напомним, ранее ВСУ получили от США высокоточные авиабомбы, которые имеют увеличенную дальность действия по сравнению с бомбами с гравитационным сбросом.
 

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