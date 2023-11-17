



Балинт стала первым еврейским членом Конгресса, поддержавшим прекращение огня

Депутат Бекка Балинт присоединилась к части прогрессивных демократов Палаты представителей, призывающих к прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАСом.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Сейчас необходимо немедленно прекратить насилие, чтобы обеспечить реальное прекращение огня на основе переговоров. В этом случае обе стороны прекратят кровопролитие, обеспечат критически важный доступ к гуманитарной помощи и перейдут к переговорам об устойчивом и прочном мире. Прекращение гибели ни в чем не повинных жителей Газы и достижение в ближайшем будущем настоящего самоуправления и экономической самостоятельности палестинцев в Газе, Иудее и Самарии. Нужен мир, который вернет всех заложников в целости и сохранности и защитит израильтян от продолжающегося террора со стороны ХАМАСа", - сказала она.

