



Байден заявил, что отношения между США и Китаем на "правильном пути"



Президент США Джо Байден считает, что отношения между Штатами и Китаем находятся на "правильном пути". При этом американский лидер не думает, что поездка госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин привела к прогрессу, сообщает агентство Reuters.



Как отметил американский президент, отвечая на вопрос журналистов об отношениях между странами, "здесь мы на правильном пути".



Что же касается визита госсекретаря в столицу Китая, то Байден "не чувствует, что прогресс был достигнут".



В то же время президент США похвалил Блинкена, который осуществил поездку в Пекин и общался с лидерами страны. По мнению Байдена, он "проделал адскую работу".



