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Байден застыл, пока все танцевали: видео
12.06.2024 01:26 Алина Груднева

Байден застыл, пока все танцевали: видео

Президента США Джо Байдена, которого подозревают в деменции, вновь подловили за странностями.

В этот раз журналисты обратили внимание на его поведение во время вечеринки в честь Дня освобождения рабов в Белом доме.

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В частности, пока все танцевали, американский лидер с широкой улыбкой на лице застыл. Байден даже не моргал в течении пары минут.
 

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