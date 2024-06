Байден застыл, пока все танцевали: видео

Президента США Джо Байдена, которого подозревают в деменции, вновь подловили за странностями.



В этот раз журналисты обратили внимание на его поведение во время вечеринки в честь Дня освобождения рабов в Белом доме.



В частности, пока все танцевали, американский лидер с широкой улыбкой на лице застыл. Байден даже не моргал в течении пары минут.



The longer you watch, the crazier this video gets. Kamala teaching her white husband how to dance, him trying to fit in, Biden being frozen, the man in the dress. This video is wild pic.twitter.com/EFReGXEBLb