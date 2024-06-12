



Байден застыл, пока все танцевали: видео

Президента США Джо Байдена, которого подозревают в деменции, вновь подловили за странностями.



В этот раз журналисты обратили внимание на его поведение во время вечеринки в честь Дня освобождения рабов в Белом доме.



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В частности, пока все танцевали, американский лидер с широкой улыбкой на лице застыл. Байден даже не моргал в течении пары минут.

