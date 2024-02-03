



Байден: удары США продолжатся

Президент США Джо Байден подтвердил информацию, что американские военные провели операцию в Ираке и Сирии в ответ на убийство американских военных проиранскими боевиками в Иордании.



"Реакция США на атаку беспилотника в Иордании будет продолжаться в любое время и в любом месте по нашему выбору", - сказал он.



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По словам Байдена, США не стремятся к расширению зоны конфликта на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире.



"Но пусть все, кто может попытаться причинить нам вред, знают следующее: если вы причините вред американцу, мы ответим", - предупредил он.



Напомним, что ночью, 3 февраля, США атаковали более 85 целей в Ираке и Сирии, которые связаны с КСИР и проиранскими боевиками.

