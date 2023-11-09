Новости » Новости США
Байден: США снова нанесут удар по КСИР, если понадобится
09.11.2023 18:58 Алина Груднева

Байден: США снова нанесут удар по КСИР, если понадобится

Президент США Джо Байден подтвердил, что американские силы продолжат наносить удары по базам проиранских боевиков в Сирии в случае необходимости.

Таким образом, выступая перед журналистами, он прокомментировал атаку на склад оружия Корпуса стражей исламской революции на востоке в Сирии, которая была совершена 8 ноября.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам Байдена, удар был нанесен по объекту, поскольку Иран стоит за атаками на американские силы в Ираке и Сирии.

"Потому что они ударили по нам. США снова нанесут ответный удар, если понадобится", - предупредил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы