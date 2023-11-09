



Байден: США снова нанесут удар по КСИР, если понадобится

Президент США Джо Байден подтвердил, что американские силы продолжат наносить удары по базам проиранских боевиков в Сирии в случае необходимости.



Таким образом, выступая перед журналистами, он прокомментировал атаку на склад оружия Корпуса стражей исламской революции на востоке в Сирии, которая была совершена 8 ноября.



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По словам Байдена, удар был нанесен по объекту, поскольку Иран стоит за атаками на американские силы в Ираке и Сирии.



"Потому что они ударили по нам. США снова нанесут ответный удар, если понадобится", - предупредил он.