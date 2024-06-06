



Байден: США и НАТО не могут сдаться хулиганам и бросить Украину – это немыслимо

"Не сомневайтесь, мы не покоримся, мы не можем сдаться хулиганам, это просто немыслимо. Если мы это сделаем, свобода будет покоренной, вся Европа окажется под угрозой", – заявил президент США Джо Байден во Франции во время празднования 80-й годовщины высадки войск союзников на берегах Нормандии.



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Трансляция речи Байдена велась на Youtube-канале "Голос Америки на украинском".



"В Украину вторгся тиран, и они (украинцы - ред.) борются чрезвычайно мужественно, неся большие потери, но никогда не отступая. США, НАТО и коалиция из более чем 50 стран мощно стоят рядом с Украиной. Мы не отступим, потому что если мы это сделаем, Украину захватят, и на этом все не закончится", – подчеркнул американский лидер.





