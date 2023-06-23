Байден снова ошибся на официальном мероприятии – видео
При приеме Нарендры Моди в Вашингтоне президент США Джо Байден поспешил положить руку на сердце во время исполнения национальных гимнов. Из-за этого он некоторое время стоял с рукой у сердца и слушал гимн Индии, сообщает BILD.
Во время исполнения национального гимна президент поспешил положить руку на сердце. Однако оркестр заиграл гимн Индии, а не США.
Спустя несколько секунд 80-летний Байден понял, что звучит не американский гимн, и начал медленно опускать руку.
"Джо Байден сохранил покер-фейс, остался хладнокровным и не разоблачил себя", – отмечает журналист BILD.
🤷🏻♂️ Байден перепутал и приложил руку к сердцу во время исполнения гимна Индии. pic.twitter.com/9tbCUQ7on1— Leyla🌸 (@Leylabaku1996) June 22, 2023