



Байден снова ошибся на официальном мероприятии – видео

При приеме Нарендры Моди в Вашингтоне президент США Джо Байден поспешил положить руку на сердце во время исполнения национальных гимнов. Из-за этого он некоторое время стоял с рукой у сердца и слушал гимн Индии, сообщает BILD.



Во время исполнения национального гимна президент поспешил положить руку на сердце. Однако оркестр заиграл гимн Индии, а не США.



Спустя несколько секунд 80-летний Байден понял, что звучит не американский гимн, и начал медленно опускать руку.



"Джо Байден сохранил покер-фейс, остался хладнокровным и не разоблачил себя", – отмечает журналист BILD.