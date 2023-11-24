



Байден: шансы на продление "перемирия" между Израилем и ХАМАсом реальны

Президент США Джо Байден не исключил возможности того, что возможно продление временного перемирия для дальнейшего освобождения заложников, удерживаемых в Газе.



"Шансы вполне реальны", - ответил он на вопрос.



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По словам Байдена, сделка по освобождению заложников является результатом масштабной дипломатической работы. Он отметил, что сделал много звонков из Овального кабинета лидерам по всему региону.



Американский лидер также выразил отдельную благодарность премьер-министру Биньямина Нетаниягу, а также посредникам в Катаре и Египте.



"Это только начало. Пока что дела идут хорошо", - добавил Байден.