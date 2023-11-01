



Байден рассказал, когда состоится эвакуация американцев из Газы

Первая партия американцев должна пройти через египетский контрольно-пропускной "Рафиах" из Газы уже сегодня, 1 ноября.



Об этом сообщил президент США Джо Байден.



По словам главы Белого дома, эвакуация американских граждан продолжится в течение следующих нескольких дней.



Ранее египетские чиновники сообщили, что границу уже пересекли 76 раненых палестинцев и 335 иностранцев или граждан с двойным гражданством. Пока что официально выход своих граждан подтвердила только Италия, сообщив, что как минимум четыре итальянца уже находятся в Египте.