Байден рассказал, когда состоится эвакуация американцев из Газы
Первая партия американцев должна пройти через египетский контрольно-пропускной "Рафиах" из Газы уже сегодня, 1 ноября.
Об этом сообщил президент США Джо Байден.
По словам главы Белого дома, эвакуация американских граждан продолжится в течение следующих нескольких дней.
Ранее египетские чиновники сообщили, что границу уже пересекли 76 раненых палестинцев и 335 иностранцев или граждан с двойным гражданством. Пока что официально выход своих граждан подтвердила только Италия, сообщив, что как минимум четыре итальянца уже находятся в Египте.