Новости » Новости США
Байден рассказал, когда состоится эвакуация американцев из Газы
01.11.2023 19:04 Алина Груднева

Байден рассказал, когда состоится эвакуация американцев из Газы

Первая партия американцев должна пройти через египетский контрольно-пропускной "Рафиах" из Газы уже сегодня, 1 ноября.

Об этом сообщил президент США Джо Байден.

По словам главы Белого дома, эвакуация американских граждан продолжится в течение следующих нескольких дней.

Ранее египетские чиновники сообщили, что границу уже пересекли 76 раненых палестинцев и 335 иностранцев или граждан с двойным гражданством. Пока что официально выход своих граждан подтвердила только Италия, сообщив, что как минимум четыре итальянца уже находятся в Египте.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы