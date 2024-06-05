



Байден приказал усилить контроль на границе с Мексикой

Президент США Джо Байден приказал усилить контроль на границе с Мексикой.



По данным Reuters, нелегалы будут лишены возможности просить убежища и немедленно депортированы в Мексику.



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Все мигранты будут проходить тщательную проверку. Депортированным запретят въезд в США на пять лет. В случае повторного нарушения их будут привлекать к уголовной ответственности.



Исключения будут введены для детей, которых не сопровождают взрослые. Также они коснутся людей, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем или с безопасностью.