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Байден приказал усилить контроль на границе с Мексикой
05.06.2024 09:07 Алина Груднева

Байден приказал усилить контроль на границе с Мексикой

Президент США Джо Байден приказал усилить контроль на границе с Мексикой.

По данным Reuters, нелегалы будут лишены возможности просить убежища и немедленно депортированы в Мексику.

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Все мигранты будут проходить тщательную проверку. Депортированным запретят въезд в США на пять лет. В случае повторного нарушения их будут привлекать к уголовной ответственности.

Исключения будут введены для детей, которых не сопровождают взрослые. Также они коснутся людей, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем или с безопасностью.

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