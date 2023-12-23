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Байден подписал рекордный оборонный бюджет
23.12.2023 07:37 Алина Груднева

Байден подписал рекордный оборонный бюджет

В пятницу, 23 декабря, президент США Джо Байден одобрил законопроект о бюджете на нужды обороны на следующий год.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. 

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Законопроект подразумевает выделение рекордной суммы денег на оборонные нужды - 886,3 миллиарда долларов ежегодных военных расходов. Также в этот проект входит небольшое увеличение численности военных и укрепление позиции США в Индийско-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая. 

По данным CNN, финансирование отдельного  пакета национальной безопасности на сумму 105 миллиардов долларов, который обеспечит помощь Израилю и Украине, продолжает оставаться предметом разногласий в Конгрессе. При этом республиканцы в Сенате настаивают на том, чтобы  увеличение иностранной помощи  сопровождалось серьезными изменениями в политике безопасности границ. Несмотря на то, что велись переговоры о поиске консенсуса, двухпартийное соглашение достигнуто не было.

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