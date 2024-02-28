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Байден поделился деталями своей поездки в больницу
28.02.2024 21:28 Алина Груднева

Байден поделился деталями своей поездки в больницу

Президент США Джо Байден вернулся с планового медицинского обследования в военном госпитале в пригороде Вашингтона.

По словам американского лидера, медики не нашли у него никаких отклонений.

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"Результаты ничем не отличаются от прошлогодних", - сообщил он журналистам.

В прошлом году Белый дом сообщал после обследования, что Байден способен успешно выполнять свои обязанности на посту президента.

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