



Байден поделился деталями своей поездки в больницу

Президент США Джо Байден вернулся с планового медицинского обследования в военном госпитале в пригороде Вашингтона.



По словам американского лидера, медики не нашли у него никаких отклонений.



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"Результаты ничем не отличаются от прошлогодних", - сообщил он журналистам.



В прошлом году Белый дом сообщал после обследования, что Байден способен успешно выполнять свои обязанности на посту президента.