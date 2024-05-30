



Байден почти готов разрешить Украине бить по РФ оружием США, – СМИ

Разрешать или не разрешать бить Украине по РФ оружием США – вот в чем вопрос. И его окончательного решения от президента США Джо Байдена ждут и в США, и в Европе, и, конечно же, в Украине.



Стало известно, что представители Белого дома и высшие помощники Джо Байдена сигнализируют дать такое разрешение Украине. Однако последнее слово – за Вашингтоном, решения он еще не принял, рассмотрение и обсуждение продолжается, пишет Politico.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Все это происходит на фоне давления со стороны некоторых европейских союзников и украинских чиновников, которые призывают отменить ограничения на такой шаг в контексте российского наступления в Харьковской области.

Отмечается, что государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о возможных изменениях в вопросе соответствующего "табу" во время визита в Молдову под давлением журналистов".

По его словам "отличительной чертой" подхода администрации Байдена к Украине с момента начала полномасштабного вторжения России два года назад, "была адаптация к условиям, к тому, что Россия делала на поле боя".

"Мы тоже адаптировались и приспосабливались, и мы будем продолжать это делать", - сказал Блинкен.

Позже представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что в текущей политике нет "никаких изменений", согласно которой Украина не может использовать оружие, предоставленное США, для ударов по территории России и отметил, что "поддержка Украины со стороны Америки изменилась должным образом".

Двое других представителей администрации Байдена, пишет Politico, предупредили, что окончательное решение еще не принято и что Блинкен и Кирби описали общую тенденцию американской поддержки Украины во время войны, которая звучит как "сначала осторожность, а затем разрешение". При этом они не обязательно гарантировали будущие изменения.

Знакомый с этим вопросом американский чиновник на условиях анонимности отметил, что тема "находится на рассмотрении".

Тем временем приближенное к Офису президента Владимир Зеленского лицо отметило, что Киев не видел конкретных сдвигов в этом вопросе со стороны администрации Байдена.

Во время визита в Бельгию во вторник, 28 мая, Зеленский обратился к западным правительствам с просьбой разрешить Украине использование оружия иностранного производства для нанесения ударов по целям на суверенной территории России.

Издание Politico получило внутренний документ украинского правительства, в котором изложены тезисы для украинских чиновников. Там отмечается, что ограничения США "существенно снижают эффективность помощи партнеров и нейтрализуют приложенные усилия".



Надо сказать, что Байден столкнулся с давлением внутри страны с требованием отменить ограничения, в частности со стороны демократов, а решение иностранных союзников предоставить Украине разрешение на использование переданного ими оружия на российской территории, усилило это давление, отмечает РБК-Украина.

Администрация Байдена изменила и другие аспекты украинской политики после того, как это сделали союзники, а именно: отправила ракеты дальнего радиуса действия после того, как Лондон и Париж передали Киеву свои варианты.

Многие ведущие американские законодатели публично поддерживают эту идею.