



Байден ответил, возможна ли отправка американских военных на Тайвань

США могут отправить американские войска на Тайвань, если туда вторгнется Китай.



Такое заявление в интервью журналу Time сделал президент США Джо Байден.



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"Не исключено, что будет применена военная сила США. Существует разница между развертыванием на земле, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и тому подобное", - отметил он.



По словам Байдена, подобный сценарий зависит от обстоятельств. Он подчеркнул, что ясно дал понять китайскому лидеру Си Цзиньпину, что Америка согласна с политикой предыдущих президентов.



Она заключается в том, что США не стремятся к независимости для Тайваня и не будет защищать Тайвань, если КНР решится в одностороннем порядке попытаться изменить его статус.



"Поэтому мы продолжаем поставлять мощности. И мы проводим консультации с нашими союзниками в регионе", - пояснил он.