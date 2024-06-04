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Байден ответил, возможна ли отправка американских военных на Тайвань
04.06.2024 17:59 Алина Груднева

Байден ответил, возможна ли отправка американских военных на Тайвань

США могут отправить американские войска на Тайвань, если туда вторгнется Китай.

Такое заявление в интервью журналу Time сделал президент США Джо Байден.

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"Не исключено, что будет применена военная сила США. Существует разница между развертыванием на земле, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и тому подобное", - отметил он.

По словам Байдена, подобный сценарий зависит от обстоятельств. Он подчеркнул, что ясно дал понять китайскому лидеру Си Цзиньпину, что Америка согласна с политикой предыдущих президентов. 

Она заключается в том, что США не стремятся к независимости для Тайваня и не будет защищать Тайвань, если КНР решится в одностороннем порядке попытаться изменить его статус. 

"Поэтому мы продолжаем поставлять мощности. И мы проводим консультации с нашими союзниками в регионе", - пояснил он.

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