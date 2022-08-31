



Байден осудил "отвратительные" атаки на ФБР

Президент США Джо Байден осудил нападки республиканцев на честность ФБР и всплеск угроз в адрес агентства после того, как ФБР провело обыски в поместье экс-президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.



"Отвратительно видеть новые атаки на ФБР… В этой стране нет места для того, чтобы подвергать опасности жизни сотрудников правоохранительных органов. Нет места. Нет и точка. Я против прекращения финансирования полиции, я также против прекращения финансирования ФБР", - заявил Байден.



Напомним, что во время обысков в поместье Трампа были обнаружены более 300 секретных документов.