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Рейд в особняке Трампа: обнаружено более 300 секретных документов
23.08.2022 07:42 Ольга Белозерова

Рейд в особняке Трампа: обнаружено более 300 секретных документов

Во время обысков в особняке бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго были обнаружены более 300 секретных документов.

Об этом говорится в отчете The New York Times.

Согласно отчету, секретные документы включали материалы ЦРУ, Агентства национальной безопасности и ФБР.

При этом, как утверждается, первая "партия" документов в количестве более 150 единиц была обнаружена еще в январе. Вторая "партия" была передана минюсту США в июне, и последняя часть документов была найдена в ходе рейда ФБР. 
 

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