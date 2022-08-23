



Рейд в особняке Трампа: обнаружено более 300 секретных документов

Во время обысков в особняке бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго были обнаружены более 300 секретных документов.



Об этом говорится в отчете The New York Times.



Согласно отчету, секретные документы включали материалы ЦРУ, Агентства национальной безопасности и ФБР.



При этом, как утверждается, первая "партия" документов в количестве более 150 единиц была обнаружена еще в январе. Вторая "партия" была передана минюсту США в июне, и последняя часть документов была найдена в ходе рейда ФБР.

