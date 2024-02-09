



Байден оправдан по делу о документах: реагируя, он упомянул Израиль

Спецпрокурор Роберт Хур завершил расследование в отношении президента США Джо Байдена по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.



По данным американского минюста, после пребывания на посту вице-президента он сознательно сохранил секретную информацию о войне в Афганистане и по другим вопросам, связанным с национальной безопасностью. Однако, поскольку достаточных доказательств этого для судебного преследования нет, то ему не будут предъявлены уголовные обвинения.



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"Мы пришли к выводу, что никаких уголовных обвинений не будет", - сказал Хур, сказав, что Байден производит впечатление "благонамеренного пожилого человека с плохой памятью".



По словам личного адвоката Байдена Боба Бауэра, с самого начала было ясно, что "обвинения необоснованны". Сам президент США позже приветствовал решение о прекращении расследования.



"Я рад видеть, что они пришли к выводу, к которому, как я всегда верил, они придут. Я рад, что по этому делу не будет предъявлено никаких обвинений и что дело закрыто. Это было исчерпывающее расследование, продолжавшееся более 40 лет, даже в 1970-х годах, когда я был молодым сенатором", - сказал он.



По словам Байдена, он максимально сотрудничал со следствием, не ставил никаких препятствий и не добивался отсрочек.



"На самом деле, я был настолько полон решимости дать спецпрокурору то, что им нужно, что я провел пять часов личных бесед в течение двух дней, 8 и 9 октября прошлого года, хотя Израиль подвергся нападению 7 октября. Я был в самом разгаре международного кризиса. Я просто считал, что это мой долг перед американским народом, чтобы он знал, что никаких обвинений не будет предъявлено и что дело будет закрыто", - добавил он.