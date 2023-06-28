



Байден "очень сильно обеспокоен" ситуацией в Израиле

Ситуация в Израиле вызывает у президента США Джо Байдена "большую озабоченность".



Такое заявление он сделал во время сбора средств на предвыборную кампанию в Мэриленде.



По словам Байдена, он является большим сторонником Государства Израиль. Он также рассказал о том, как водил своих детей и внуков в концлагеря, чтобы показать им преступления нацистов.



"Я хотел, чтобы они увидели эти красивые дома вдоль забора концлагерей с красивыми крышами и прекрасными домами. Те люди делали вид, будто не знали, что происходило в концлагерях. Но они знали", - отметил он.



Байден добавил, что между США и Израилем всегда была неразрывная связь.



"Наши отношения определяются настоящей дружбой. Это определяется общими интересами и общими демократическими ценностями", — добавил он.

