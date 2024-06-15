



Байден объявит о плане легализации сотен тысяч нелегальных иммигрантов

Президент США Джо Байден планирует объявить о необычно масштабной программе помощи иммигрантам. Следуя этому плану, сотни тысяч иммигрантов, проживающих в стране без необходимых документов, получат легальный статус.



Это подтвердили четыре источника, знакомых с деталями программы, американской новостной сети CBS News.



Согласно плану, который все еще находится в стадии разработки, нелегалы, состоящие в браке с гражданами США, получат рабочие визы и защиту от депортации при условии, что они прожили в США не менее 10 лет.



Также нелегалы ​​смогут получить легальный статус, “грин-карту” и даже гражданство, не покидая страну.





