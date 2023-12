Байден - о провальном голосовании Сената: Это политический шантаж

Провальное голосование американского Сената по Украине и Израилю прокомментировал президент США Джо Байден и в достаточно резкой форме. Он назвал его "политическим шантажом" и обвинил республиканцев в политических играх.



"Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно одностороннюю пограничную политику. Это политический шантаж, однозначный и простой. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политических игр", - написал Байден в социальной сети Х (Twitter).



Republicans in Congress are threatening to cut off support for Ukraine unless they can force through their extreme partisan border policies.



It’s political blackmail, pure and simple.



The stakes are too high and the consequences are too significant for political brinksmanship.