



Байден - о провальном голосовании Сената: Это политический шантаж

Провальное голосование американского Сената по Украине и Израилю прокомментировал президент США Джо Байден и в достаточно резкой форме. Он назвал его "политическим шантажом" и обвинил республиканцев в политических играх.



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"Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно одностороннюю пограничную политику. Это политический шантаж, однозначный и простой. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политических игр", - написал Байден в социальной сети Х (Twitter).



Republicans in Congress are threatening to cut off support for Ukraine unless they can force through their extreme partisan border policies.



It’s political blackmail, pure and simple.



The stakes are too high and the consequences are too significant for political brinksmanship. — President Biden (@POTUS) December 6, 2023



Однако посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что решение Сената не лишает возможности повторного внесения законопроекта на голосование в ближайшее время. Более того, результаты голосования не нужно рассматривать, как голоса против Украины - сенаторы заверили украинскую сторону, что внутриполитические события в Конгрессе США не будут влиять на продолжение поддержки нашего государства, которое будет продолжено благодаря двухпартийной поддержке, настаивает Маркарова.

"Поэтому мы продолжаем активную работу с нашими коллегами и на основе очень продуктивных встреч в эти дни, надеемся, что еще до Рождества Конгресс поддержит согласованный пакет, в котором будет оборонная, бюджетная, гуманитарная и энергетическая помощь для Украины на 2024 год", - добавила посол.



Как сообщал Mignews, 6 декабря президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с призывом одобрить запрос, включающий более 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине. Однако республиканцы верхней палаты Конгресса США отказываются поддерживать инициативу, требуя, чтобы Белый дом внес более радикальные предложения по защите границы США с Мексикой. По итогу, как и ожидалось, законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате США.