Байден о гумпомощи Газе: этого недостаточно, сделаем больше

Президент США Джо Байден подтвердил, что американцы впервые участвовали в операции по доставки гумпомощи в Газу по воздуху.



Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.



"Вместе с Иорданией мы сегодня сбросили пакет первой помощи в Газе. Этого недостаточно. Мы продолжим делать все, чтобы помочь", - сказал американский лидер.



Как сообщалось ранее, гумпомощь была сброшена с трех самолетов С-130.

