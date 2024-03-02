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Байден о гумпомощи Газе: этого недостаточно, сделаем больше
02.03.2024 21:27 Алина Груднева

Байден о гумпомощи Газе: этого недостаточно, сделаем больше

Президент США Джо Байден подтвердил, что американцы впервые участвовали в операции по доставки гумпомощи в Газу по воздуху.

Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

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"Вместе с Иорданией мы сегодня сбросили пакет первой помощи в Газе. Этого недостаточно. Мы продолжим делать все, чтобы помочь", - сказал американский лидер.

Как сообщалось ранее, гумпомощь была сброшена с трех самолетов С-130. 

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