Байден: Нетаниягу потребовалось больше времени на согласие, чем я рассчитывал

Президент США Джо Байден прокомментировал информацию о том, что Израиль согласен на ежедневные четырехчасовые "гуманитарные паузы" в Газе для эвакуации жителей северной части на юш.



Он сказал журналистам, что просил премьер-министра Биньямина Нетаниягу согласиться на трехдневную паузу, но тот на это не согласился.



"Это заняло немного больше времени, чем я надеялся", - сказал Байден, отметив, что не разочарован реакцией Нетаниягу.



Он подтвердил, что постоянное прекращение огня в настоящее время невозможно, поскольку сыграет на руку ХАМАСу.





