



Байден назвал реальной угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия

Угроза применения тактического ядерного оружия со стороны президента России Владимира Путина "реальна".



Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Reuters.



"Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально", - сказал Байден группе доноров в Калифорнии в понедельник.



В субботу Байден назвал заявление Путина о том, что Россия разместила свое первое тактическое ядерное оружие в Беларуси, "абсолютно безответственным".



На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна начала получать российское тактические боеголовки, некоторые из которых в три раза мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

